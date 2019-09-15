И Кувейт приводит войска в боеготовность
Министр иностранных дел Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах призвал вооруженные силы страны к повышенной боеготовности. По словам главы кувейтской дипломатии, следует быть готовыми противостоять любым инцидентам, которые могут дестабилизировать ситуацию в эмирате, сообщает кувейтское государственное информагентство KUNA.
Глава МИД добавил, что Кувейт стоит рядом с Саудовской Аравией после атак на нефтяные объекты арабской монархии.
Напомним, в воскресенье власти Кувейта приняли решение усилить безопасность стратегически важных государственных объектов после пролета неизвестного беспилотника над прибрежной зоной эмирата. По словам госминистра и заместителя премьер-министра по делам правительства Кувейта Энеса Халида аль-Салиха, генштаб ВС Кувейта находится на постоянной связи с военным командованием Саудовской Аравии.