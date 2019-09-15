Майк Пенс: Трамп скоро ответит на атаки в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни определится с ответом на атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая в Фонде "Наследие", сообщает ТАСС.

"В ответ на провокационные атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, я обещаю вам, мы готовы. Как сказал президент США, мы не хотим ни с кем войны, но США подготовлены, - сказал он. - Мы готовы защитить наши интересы и союзников в регионе. Иран, вероятно, стоит за этими атаками".

По словам Пенса, сейчас американская сторона изучает доказательства и проводит консультации: "США сохранят свое энергетическое доминирование и предпримут все необходимые действия, чтобы защитить страну, войска и союзников в Персидском заливе".

Отметим, что сегодня в Саудовскую Аравию должен вылететь госсекретарь США Майкл Помпео, чтобы обсудить на месте варианты ответа на удар по нефтяным месторождениям Saudi Aramco, крупнейшей в мире по добыче и объему нефтяных запасов.