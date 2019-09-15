В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти

Саудовская Аравия сумела полностью восстановить поставки нефти до прежнего уровня, который был до атак на нефтяные объекты страны, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман. Об этом сообщает Reuters.

«Производство вернулось в норму с полудня сегодняшнего дня», — отметил Азиз бен Салман, добавив, что Saudi Aramco вне зависимости от нанесенного ущерба выполнит свои обязательства перед клиентами.

Саудовский министр пообещал, что нефтяной рынок страны заработает на полную мощность уже к концу сентября, уточнив при этом, что королевство к концу ноября доведет добычу нефти до 12 млн баррелей в день. В настоящее время королевство ежедневно добывает порядка 10 млн баррелей нефти.