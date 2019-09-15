Путин рассказал историю деда Нетаньяху
Президент России Владимир Путин, выступая в Москве перед участниками конгресса израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод", пересказал историю деда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которую тот поведал российскому лидеру во время последней встречи в Сочи на прошлой неделе, передает ТАСС.
"Он мне рассказал о контактах его семьи с организацией, говорил, что "Керен ха-Йесод" - это организация, пользующаяся действительно большим авторитетом в мире, занимается очень важными, полезными и нужными для людей вопросами. Премьер-министр с теплотой вспоминал, что его дед - раввин - часто и активно выступал на мероприятиях "Керен ха-Йесод", он был прекрасным оратором, как сказал господин премьер-министр, и за красноречие его сравнивали даже со знаменитым еврейским поэтом Хаимом Бяликом", - сказал российский президент, добавив: "Дома, в семье Нетаньяху до сих пор хранится диплом фонда, который был вручен деду премьер-министра за вклад в деятельность организации".