НАТО обвинило Россию в разработке новых ракет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская сторона продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракеты, которые нарушают договор по ДРСМД, прекративший действовать в августе 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, генсек Североатлантического альянса сослался на некие «независимые разведданные».

По его словам, еще несколько лет назад Россия начала разрабатывать и размещать в Европе ракеты средней дальности, которые обладают ядерным потенциалом.

Он отметил, что новые ракеты мобильны, и их трудно обнаружить.