Трамп назвал кандидатов на место Болтона

Место Джона Болтона на посту советника Белого дома по нацбезопасности может занять один из пяти кандидатов.

Имена претендентов на вакантную должность назвал президент США Дональд Трамп во время выступления перед журналистами.

Он подтвердил озвученную ранее в СМИ информацию об именах кандидатов, особенно лестно высказавшись о «фантастическом» юристе Роберте ОʼБрайане (посланник президента п вопросам заложников) и «потрясающем» генерале-лейтенанте в отставке Кейте Келлоге (советник по нацбезопасности вице-президента).

Также на пост советника претендуют генерал-майор Рикки Уодделл, замминистра энергетики США по вопросам ядерной безопасности Лиса Гордон-Хэгерти и бывший глава аппарата советника по нацбезопасности Фредерик Фляйц.