Электронные сигареты унесли еще одну жизнь

Седьмой человек скончался в США от тяжелой болезни легких, связанной с электронными сигаретами. Об этом сообщает NBC News.

Известно, что погибший жил в штате Калифорния. Другие жертвы непонятной инфекции проживали в Индиане, Иллинойсе, Канзасе, Миннесоте и Орегоне.

11 сентября стало известно, что американский президент Дональд Трамп намеревается ввести в стране запрет на все виды электронных сигарет с различными вкусовыми добавками, оставив на рынке только вейпы с табачным вкусом. Таким образом планируется бороться с вейпингом в среде несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в США возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний среди вейперов. В августе и сентябре в стране было зарегистрировано более 380 случаев странного заболевания.