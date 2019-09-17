Эрдоган почтил память казненного премьера Аднана Мендереса
Аднан Мендерес сыграл ключевую роль в истории турецкой демократии, говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с 58-й годовщиной казни экс-премьера Аднана Мендереса и двух его соратников - экс-главы МИД Фатина Рюштю Зорлу и экс-министра финансов Хасана Полаткана 16 сентября 1961 года.
Ömrünü ülkemizin demokratikleşmesine, gelişmesine, güçlenmesine ve kalkınmasına adamış büyük devlet adamı Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı, haksız yere idam edilişlerinin 58. yıl dönümünde saygı, rahmet ve hüzünle yad ediyorum. pic.twitter.com/xcNYn5pgAS— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2019
Как сообщают турецкие СМИ, в послании турецкого лидера отмечается, что о Мендересе в Турции всегда будут помнить как о человеке, который сослужил неоценимую службу стране и народу.
«За годы своего премьерства Аднан Мендерес неустанно трудился над тем, чтобы сделать Турцию экономически процветающей, более демократической и свободной страной. Служба народу под лозунгом «Хватит, слово принадлежит народу» продолжалась на протяжении десяти лет - до военного переворота 27 мая 1960 года. Смелые шаги, предпринятые покойным Мендересом в борьбе за демократию и процветание Турции, продолжают вдохновлять нас.
Аднан Мендерес сыграл важную роль в развитии, прогрессе и демократизации Турции. Он оставил неизгладимый след в сердцах нашего народа», - говорится в послании.
Напомним, в результате переворота 1960 года, организованного генералом Джемалем Гюрселем, Аднан Мендерес был смещен с поста премьер-министра, арестован, признан виновным в государственной измене, нарушении Конституции и коррупции, приговорен к смерти и повешен вместе со своими соратниками. В 1987 году Полаткан, Мендерес и Зорлу были реабилитированы, в 1990-м — перезахоронены на кладбище Топкапы.