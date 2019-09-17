Эрдоган почтил память казненного премьера Аднана Мендереса

Аднан Мендерес сыграл ключевую роль в истории турецкой демократии, говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с 58-й годовщиной казни экс-премьера Аднана Мендереса и двух его соратников - экс-главы МИД Фатина Рюштю Зорлу и экс-министра финансов Хасана Полаткана 16 сентября 1961 года.

Как сообщают турецкие СМИ, в послании турецкого лидера отмечается, что о Мендересе в Турции всегда будут помнить как о человеке, который сослужил неоценимую службу стране и народу.

«За годы своего премьерства Аднан Мендерес неустанно трудился над тем, чтобы сделать Турцию экономически процветающей, более демократической и свободной страной. Служба народу под лозунгом «Хватит, слово принадлежит народу» продолжалась на протяжении десяти лет - до военного переворота 27 мая 1960 года. Смелые шаги, предпринятые покойным Мендересом в борьбе за демократию и процветание Турции, продолжают вдохновлять нас.

Аднан Мендерес сыграл важную роль в развитии, прогрессе и демократизации Турции. Он оставил неизгладимый след в сердцах нашего народа», - говорится в послании.

Напомним, в результате переворота 1960 года, организованного генералом Джемалем Гюрселем, Аднан Мендерес был смещен с поста премьер-министра, арестован, признан виновным в государственной измене, нарушении Конституции и коррупции, приговорен к смерти и повешен вместе со своими соратниками. В 1987 году Полаткан, Мендерес и Зорлу были реабилитированы, в 1990-м — перезахоронены на кладбище Топкапы.