Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» не получаетт большинство на первых в истории Израиля повторных парламентских выборах. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным экзит-полла 13 канала израильского телевидения, лидирует центристский блок партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»), возглавляемый бывшим главой Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем.

На втором месте – партия «Ликуд». Блок Бени Ганца опережает ее ненамного, всего на пару депутатских мандатов. Центристы, по предварительным подсчетам, могут рассчитывать на 33 кресла в Кнессете, «Ликуд» – 31. По данным 11 канала, обе политические силы получают по 32 места в парламенте.

Партия «Наш дом – Израиль» (НДИ) во главе с бывшим министром обороны Авигдором Либерманом, по данным разных экзит-поллов, получает от восьми до 10 депутатских портфелей. У остальных политических сил не более восьми мандатов. Всего же в однопалатном израильском парламенте 120 кресел.