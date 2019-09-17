Неприятности Бориса Джонсона, взявшегося решительно вывести свою страну из Евросоюза и тем самым выполнить волю британского народа, выраженную на референдуме 2016 года, продолжаются. Верховный суд Великобритании взялся за рассмотрение законности решения премьер-министра приостановить работу парламента с 10 сентября по 14 октября.

До этого Высший гражданский суд Шотландии постановил, что Борис Джонсон не имел права принимать такое решение, а Высший суд Англии и Уэльса пришел к выводу, что это вопрос политический, и премьер мог решать его на свое усмотрение. Вот теперь Верховный суд Британии и постарается поставить точку в вопросе, как оценивать трюк, к которому прибег глава правительства, пытаясь нейтрализовать парламент в горячие дни, предшествующие 31 октября – дню, когда Джонсон поклялся вывести страну из ЕС, чего бы ему это ни стоило.

Премьер использовал стандартную техническую процедуру так называемой пророгации, которая обычно задействуется, чтобы дать правительству подготовиться к новому политическому сезону. Накопившиеся в прошлом законопроекты обнуляются, парламент начинает как бы с нового листа. Но обычно пророгация длится считанные дни.

В этот раз это больше месяца, причем в период жестокого политического кризиса, когда буквально решается будущее страны. Из технической процедуры пророгация превратилась в показательный политический жест премьера парламентариям: не путайтесь под ногами. А это уже противоречит духу неписаной британской конституции, где выше парламента ничего нет, и ее слуга, премьер, не вправе ставить себя выше законодательного органа.

Перед Верховным судом непростая задача. Признать, что Борис Джонсон прав, значит, создать прецедент, когда исполнительная власть может диктовать свою волю законодательной. Если же постановить, что Джонсон вышел за рамки своих полномочий, то в неудобном положении окажется королева, формально утвердившая его решение. Королеву в Великобритании стараются от неудобных положений беречь. Времени на размышление у Верховного суда три дня. Любое решение будет историческим.