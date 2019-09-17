Конфликт с Пашиняном привел к отставке главного полицейского Армении

"Сегодня на заседании Совета безопасности был обсужден ряд внутриполитических вопросов, в том числе отставка директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Был разговор также о необходимости разблокирования полицией закрытых экологами и активистами дорог, ведущих к Амулсарскому золотоносному месторождению", - отмечается в публикациях армянских СМИ.

По данным СМИ, Валерий Осипян выразил сомнение в том, что операция по разблокированию дорог пройдет гладко, и обрисовал опасности применения силы против активистов.

"Премьер заявил, что, если начальник полиции не в состоянии, тогда операцией займется командующий войсками полиции Ваге Казарян, чья кандидатура также рассматривается на пост директора Службы нацбезопасности. Разговор в накаленной обстановке привел к тому, что Осипян представил заявление об отставке. Соответствующий указ будет обнародован завтра", - пишут армянские СМИ.

В понедельник директор СНБ Армении Артур Ванецян заявил о своей отставке. Позже он выступил с заявлением, отметив, что свое решение "в сложившейся ситуации и в контексте будущих развитий" считает самым обоснованным вариантом служения Армении. По его словам, его отставка должна стать сигналом руководству Армении о необходимости отказаться от хаотичных решений.

Ранее Пашинян попросил экологов и активистов, протестующих против эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения, разблокировать ведущие к нему дороги. Он отметил, что никаких правовых оснований для запрета на эксплуатацию Амулсарского месторождения у правительства нет.