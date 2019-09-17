Новые вихри революции: Пашинян избавился от мамы Марго и сына Артурика

Айдын Керимов, отдел политики 02:07

Разногласия в команде Пашиняна назревали давно. Впрочем, разделение на сторонников пророссийского курса и прозападного здесь было всегда, но противоречия не достигали фазы раскола, теперь же ситуация быстро идет к кризису – полному расколу. Дело приняло такой оборот, что в понедельник Пашинян сообщил на пресс-конференции об отставке главы Службы национальной безопасности страны Артура Ванецяна, и указ об этом уже подписан.

«Мы обсудили несколько сценариев дальнейшей деятельности Ванецяна. На данный момент Ванецян будет сконцентрирован на вопросах вывода армянской сборной по футболу на финал первенства Европы», - словно издеваясь над бывшим соратником, заявил армянский лидер. Как сразу же предположили армянские СМИ, вслед за Ванецяном будет отправлена в отставку и его мать Маргарита Азарян, ныне занимающая пост помощника президента Армена Саркисяна. Отмечается, что Азарян при президентстве Роберта Кочаряна была начальником отдела писем и приема граждан, а при Серже Саргсяне – начальником управления кадров. Пашинян же сделал ее начальником департамента кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра, однако через несколько месяцев освободил от должности за «ненадлежащее выполнение поручения премьер-министра».

Артур Ванецян также сделал заявление о своем отстранении от должности. «Я принял решение представить заявление об отставке. Подобное решение в сложившейся ситуации и в контексте будущих развитий считаю самым предпочитаемым и самым обоснованным вариантом служения Армении и моему народу. Государственное строительство имеет свою логику. Стихийность принятия решений, хаос действий, неразличение приоритетного от второстепенного – не тот путь, который ведет к реализации целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера. Погоны офицера и подобный процесс развитий несовместимы. Пусть моя отставка станет отрезвляющим сигналом «Остановись», а во всех остальных вариантах победит долг перед Родиной. Мира и безопасности нашей стране», - пафосно заявил он. Однако пресс-секретарь Пашиняна Владимир Карапетян усомнился в подлинности обнародованной записки Ванецяна. «Необходимо выяснить, кто написал текст, приписываемый Артуру Ванецяну. Надеемся, что его авторами не являются пиар-офисы коррупционеров, которые «по недоразумению» избежали уголовной ответственности. Мы призываем генерала Ванецяна не терять достоинства офицера, на которое он ссылается», — сказал Карапетян «Арменпресс». Между тем эксперты считают, что отставка Ванецяна — явный сигнал о раскольничьих настроениях внутри власти, которая в период бурных политических процессов не очень обращала внимания на умонастроения получивших высокие должности. Комментируя кризисную ситуацию в команде Пашиняна, президент Ассоциации политологов Армении, доктор политических наук Амаяк Ованнисян в интервью сайту «Первый информационный» отметил, что Никол Пашинян запутался в противоречиях и часто вынужден сам себя опровергать, что является следствием этой цугцванговской ситуации на политической доске Армении. Как считает Ованнисян, складывается впечатление, что Пашинян в замешательстве хватается за разные фигуры и каждый раз в последний момент отказывается делать задуманный ход, начинает думать уже о другом ходе, а потом вынужден и от него отказаться, потому что и этот, другой, ход ведет к ухудшению ситуации.