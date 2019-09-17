США подали иск к Сноудену из-за мемуаров

«Иск Соединенных Штатов не направлен на то, чтобы остановить или ограничить публикацию или распространения «Личного дела», — говорится в сообщении.

Министерство юстиции США подало иск в суд в отношении экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, опубликовавшего книгу «Личное дело». Книга, по данным Минюста, нарушает договор о неразглашении, который экс-сотрудник подписывал, работая в американских спецслужбах, говорится в сообщении правительства

Также Минюст требует от Сноудена перечисления всех доходов от продажи книги властям США, поскольку он не предоставил свою книгу перед публикацией на проверку, пишет «Коммерсант».

«Этот иск свидетельствует о том, что Министерство юстиции не терпит эти нарушения доверия общественности. Мы не позволим отдельным лицам обогатиться за счет США, не выполнив свои обязательства по рассмотрению перед публикацией»,— приводятся слова помощника генпрокурора Джоди Хант.

В свою очередь Эдвард Сноуден в своем Твиттер прокомментировал иск властей США, передает RT.

«Издатель должен напечатать выдержки из яростного возражения правительства по поводу публикации этой книги на обложке каждого экземпляра. Не уверен, что когда-либо видел книгу, которую ЦРУ и АНБ считают слишком опасной для чтения», — написал Сноуден, прикрепив скриншот с заявлениями Минюста о том, что бывший агент не предоставил властям мемуары перед их публикацией.

По его словам, трудно представить более убедительное доказательство достоверности, чем подача правительством США подобного иска.