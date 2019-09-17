Ответный удар: как Вашингтон отомстит Тегерану

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает кибератаку, удар по иранским нефтяным объектам или по объектам Корпуса стражей исламской революции в ответ на нападение на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco, сообщает NBC News со ссылкой на источники, осведомленные о дискуссии.

В ходе встречи 16 сентября, посвященной национальной безопасности, американские военные чиновники предложили Трампу различные варианты ответных мер против Ирана. Однако, по словам источников, президент США попросил подготовить другие предложения, поскольку не хочет втягивать страну в военный конфликт с Ираном, передает Интерфакс.

Один из собеседников NBC News уточнил, что удар может нанести сама Саудовская Аравия, чьи нефтяные объекты были атакованы, в то время как Вашингтон будет помогать своему союзнику с помощью разведки, но сам не будет непосредственно участвовать в боевых действиях.