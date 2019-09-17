Три азербайджанские гимнастки выступят в третий день чемпионата мира в Баку

Сегодня, в третий день 37-го чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, участницы выступят с лентой и булавами. Соревнования на Национальной гимнастической арене начнутся в 12:00.

На ковер выйдут три гимнастки из Азербайджана – Зохра Агамирова, Вероника Гудис и Марьям Сафарова. Все три наши спортсменки покажут сегодня упражнения с лентой. Они выступят в вечерней части программы, которая начнется в 18:55.

Для Сафаровой это будет дебют на столь крупном соревновании. В отличие от нее, Агамирова и Гудис уже выступили с обручем и мячом в рамках квалификации многоборья.