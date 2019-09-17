Три азербайджанские гимнастки выступят в третий день чемпионата мира в Баку
Сегодня, в третий день 37-го чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, участницы выступят с лентой и булавами. Соревнования на Национальной гимнастической арене начнутся в 12:00.
На ковер выйдут три гимнастки из Азербайджана – Зохра Агамирова, Вероника Гудис и Марьям Сафарова. Все три наши спортсменки покажут сегодня упражнения с лентой. Они выступят в вечерней части программы, которая начнется в 18:55.
Для Сафаровой это будет дебют на столь крупном соревновании. В отличие от нее, Агамирова и Гудис уже выступили с обручем и мячом в рамках квалификации многоборья.
Зохра Агамирова с результатом 38,950 балла занимает пока в многоборье 20-е место. После выступлений с лентой и булавами определятся 24 лучшие гимнастки (не больше двух от страны), которые попадут в финал, где поборются не только за медали, но и за 16 олимпийских лицензий в Токио-2020.
При определении финалисток будут учитываться баллы, полученные за три из четырех предметов. У гимнасток, выступивших со всеми предметами, самый плохой результат будет отбрасываться.
С учетом того, что за ленту гимнастки обычно получают самые низкие оценки, для попадания в финал многоборья будет очень важно, как Зохра Агамирова выступит завтра с булавами.
Вероника Гудис в многоборье идет на 44-й позиции среди 101 гимнастки. На ее счету 34,650 балла. Лидирует россиянка Дина Аверина, в активе которой 47,350 балла.
Напомним, что накануне Дина Аверина выиграла финал с мячом, а ее подруга по команде – Екатерина Селезнева – взяла золото с обручем.