"Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, высказал слова благодарности медицинскому персоналу за принятие оперативных мер. Подчеркнул, что со стороны задействованных государственных органов будет оказываться все необходимое содействие", - заявили в пресс-службе.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков навестил раненных в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, которые проходят лечение в бишкекском центре травматологии и ортопедии, сообщили в среду в пресс-службе главы государства, передает РИА Новости.

Как добавили в аппарате президента, пострадавшим была передана материальная помощь от имени главы государства.

В понедельник Госпогранслужба Киргизии заявила, что на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв два киргизских пограничных поста.

В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях. В Душанбе утверждают, что граждане Киргизии первыми открыли огонь в сторону невооруженных жителей таджикского села, в результате чего погибли трое военнослужащих, несколько человек получили ранения.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить четкую границу между государствами.