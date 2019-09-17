Министр обороны Азербайджана: "Армяне сразу же побежали к своим хозяевам и стали умолять о помощи"

Закир Гасанов рассказал об этом после того, как прокомментировал авантюристские, агрессивные и провокационные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Нагорном Карабах е.

Местные СМИ распространили интересный фрагмент интервью министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова телеканалу Real TV. В этом фрагменте министр обороны рассказал о том, как армяне в апреле 2016 года «побежали к своим хозяевам» и умоляли их о помощи.

«Я считаю, что мы, военные, не должны принимать участия в этой полемике. Наша задача – воевать. Мы скажем свое слово на поле боя, и мы мечтаем об этом. И это сбудется в ближайшее время. Посмотрим тогда, он отвечает за свои слова или нет. Я считаю, что наше Министерство иностранных дел дало ему достойный ответ. Даже Армения не признала Карабах официально, занимаются лишь пустой болтовней», - подчеркнул министр обороны.

Генерал-полковник Гасанов напомнил, как в 2016 году малая часть армии Азербайджана за три дня разгромила армянскую армию.

«Они тогда вынуждены были объявить мобилизацию. А когда объявляется мобилизация? Ее объявляют тогда, когда у армии не остается сил. Собрали тогда стариков, торжественно их проводили. А что в итоге получилось? Сразу же побежали к своим хозяевам (министр имеет в виду Россию – ред.) и стали умолять о помощи. Однако я не верю, что их хозяева вступятся за них во второй раз», - заявил министр обороны.