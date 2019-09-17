Россия продолжает избавляться от госбумаг США

Объем вложений России в американские государственные бумаги (US Treasuries) уменьшился в июле 2019 года до $8,5 млрд с $10,848 млрд в июне. Такие данные приводятся в материалах Минфина США.

В отчетном периоде на долю долгосрочных облигаций пришлось чуть более $6,2 млрд, а краткосрочных — $2,2 млрд, сообщает ТАСС.

С апреля 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг, хотя в сентябре и октябре того года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в US Treasuries. В ноябре 2018 года Россия вновь стала сбрасывать американские госбумаги, отмечает РИА «Новости».

По итогам отчетного периода Япония сохранила за собой первое место в списке крупнейших держателей US Treasuries (рост на $7,937 млрд почти до $1,131 трлн), — в июне страна подвинула Китай с лидерских позиций, напоминает «Финмаркет».