Главное управление полиции и прокуратура города Баку совместно прокомментировали информацию о том, что накануне, как об этом сообщили некоторые СМИ, автомобиль Maserati с государственным номером 10-XE-011 сбил переходившую дорогу вблизи станции метро «Гянджлик» Гюльгюн Амирасланлы.

В совместном заявлении, поступившем в редакцию haqqin.az, говорится, что 17 сентября в 21:00 в Насиминском районе на проспекте Вагифа автомобиль Volkswagen Passat (10-GN-002), которым управлял Рамал Мамедов, сбил на пешеходном переходе 25-летнюю Гюльгюн Амирасланлы.

Девушка от полученных травм скончалась в больнице. По факту в следственном отделе Управления полиции Насиминского района было возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

В рамках уголовного дела был проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы и проведены неотложные следственные действия. Водитель Рамал Мамедов был привлечен к следствию и допрошен при участии его адвоката.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу.