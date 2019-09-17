В Украине объяснили, почему Аваков остался министром

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему глава МВД Арсен Аваков сохранил свой пост при президенте Владимире Зеленском. Об этом он рассказал в интервью изданию Die Welt.

Пристайко задали вопрос о том, почему Зеленский, делающий ставку на «новое чистое поколение», сохранил на своем посту Авакова, который, по мнению журналиста, связан с «олигархами и праворадикальными объединениями».

Министр ответил, что Зеленский не делает «замен ради замены». «Президент ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции. Для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства», — объяснил Пристайко.

11 сентября новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что считает решение оставить Авакова на посту министра внутренних дел самым сложным при формировании нового правительства. По его словам, ключевым доводом в пользу этой кандидатуры стал опыт главы МВД.