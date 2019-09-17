Роухани: Иран не хочет столкновений на Ближнем Востоке

Тегеран не хочет столкновений на Ближнем Востоке, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на фоне обвинений в адрес своей страны в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.

«Не хотим, чтобы в этом регионе были военные столкновения», - цитирует телерадиокомпания президента Ирана.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а добыча пока восстановилась наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.