Закир Гасанов поставил задачи генералам по учениям; фото; видео
Командующие видами войск, командиры воинских объединений и соответствующие должностные лица доложили о ходе учений министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову, осуществляющему руководство широкомасштабными оперативно-тактическими учениями, сообщает пресс-служба Минобороны.
После заслушивания докладов о решениях, принятых в связи с организацией деятельности в ходе проведения общевойсковых операций, были поставлены соответствующие задачи по управлению войсками.