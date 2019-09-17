Очередные армянские генералы могут лишиться постов из-за поражения в апрельской войне

Министр обороны Армении Давид Тоноян доволен работой парламентской комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны в Карабах е. Об этом он сказал в среду в ходе брифинга, сообщает «Спутник-Армения».

«Журналисты поинтересовались, возможны ли отставки высокопоставленных лиц минобороны Армении по итогам расследования. Тоноян не исключил подобную вероятность, но вместе с тем призвал дождаться завершения работы этого органа.

Комиссия была создана в июне этого года, в нее вошли представители всех фракций Национального собрания. Целью работы данной структуры является выявление возможных ошибок, недочетов, а в иных случаях и бездействия тогдашних властей, что привело к гибели свыше 100 армянских военнослужащих в ходе четырехдневных боев», - говорится в сообщении.

Министр отметил, что внимательно следит за работой комиссии. Возглавляемое им ведомство дает комиссии нужную информацию.

«Полученные комиссией сведения будут достаточны для выводов», - сказал он.

На вопрос, возможно ли возбуждение уголовных дел на основании упомянутых выводов, Тоноян призвал не спешить с прогнозами. По его словам, на данный момент говорить что-либо однозначно — нельзя, а сама комиссия не носит функции карательного органа и создана не для того, чтобы возбуждать дела.