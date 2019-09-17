Армянская диаспора требует от Вашингтона: чтобы Азербайджан забыл Карабах

Отдел информации 12:04

16 сентября в Госдепе США состоялась встреча по Нагорному Карабаху, в которой принимала участие только армянская сторона. Армянский национальный комитет Америки распространил сообщение о состоявшейся в Вашингтоне встрече. «На этой неделе состоялись переговоры с высокопоставленными представителями Госдепартамента, касающиеся устойчивых путей к прочному и демократическому миру между Карабахом и Азербайджаном». На встрече присутствовали директор департамента по делам Кавказа и региональным конфликтам Черил Фернандес и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер. От имени ANCA в переговорах участвовали глава структуры Раффи Амбарян и директор по правительственным вопросам ANCA Тереза Еримян», - говорится в сообщении на сайте организации.

Согласно информации, на встрече были обсуждены способы «по преодолению сопротивления Баку реализации нацеленных на мир предложений конгрессменов Ройса-Энгеля». Далее следует перечень основных элементов инициативы конгрессменов Ройса и Энгеля: соглашение сторон на отвод снайперов, тяжелого вооружения и неразмещение любого нового оружия вдоль линии соприкосновения, установка передовых систем с целью расследования инцидентов, а также увеличение числа наблюдателей для более эффективного контроля за соблюдением режима прекращения огня. Как пишет ANCA, Азербайджан не согласился на реализацию этих предложений. Армянская сторона также призвала США «содействовать перезапуску зашедшего в тупик переговорного процесса путем замены глубоко порочных и очевидно провальных Мадридских принципов более устойчивым и демократическим подходом к переговорам в рамках Минской группы».