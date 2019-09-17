В Баку задержан водитель, оскорбивший сотрудника дорожной полиции, сообщает haqqin.az.

Накануне соцсети взбудоражило видео с хамским поведением водителя такси, который в порыве возмущения набросился на сотрудника ГАИ и принялся его оскорблять. Видео было распространено на странице haqqin.az.

Полицейский проявил феноменальную сдержанность и не стал отвечать на оскорбления. На место происшествия были вызваны сотрудники постпатрульной службы.