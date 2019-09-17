Лидера карабахских сепаратистов вызвали на допрос в Ереван

Специальная следственная служба Армении (ССС) направила повестку с приглашением на беседу лидеру карабахских сепаратистов Бако Саакяну по делу 1 марта 2008 года, пишет газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, по делу 1 марта направлена повестка и генерал-майору Самвелу Карапетяну (Огановскому).

Газета попыталась получить подтверждение у "пресс-секретаря" карабахских сепаратистов Давида Бабаяна и ССС, однако Бабаян сказал, что не имеет информации об этом, а в ССС отказались от ответа.

Изданию удалось выяснить, что следователи попытались узнать у вызванных на допрос лиц, откуда и какое оружие было выделено приехавшим из Карабаха в Ереван воинским объединениям и что за деньги им заплатили.