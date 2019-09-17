Отдел спорта 12:47

Сегодня на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане на ковер вышли еще четыре представительницы Азербайджана. Наибольшего успеха добилась Элис Манолова (65 кг). Победив соперниц из Индии и Турции, она вышла в полуфинал.

Полуфиналы начнутся в 14:45 по бакинскому времени. Алена Колесник (57 кг) и Сабира Алиева (76 кг) уступили в 1/8 финала. Татьяна Омельченко (59 кг) после двух побед проиграла в четвертьфинале канадке. Олимпийские лицензии разыгрываются в категориях до 57 и 76 кг. Теоретические шансы побороться за билет в Токио остались у Сабиры Алиевой. Нужно, чтобы ее обидчица – немка Алина Роттер Фоккен – дошла до финала. Также стоит напомнить, что сегодня в 16:00 по бакинскому времени начнется финальный блок, в котором наша знаменитая спортсменка Мария Стадник (50 кг) выступит в финале против румынки. Стадник уже обеспечила себе олимпийскую лицензию.