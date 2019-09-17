Роухани об атаке на Саудовскую Аравию: «Это было предупреждение»

"Йеменцы не задели больницу или школу, они нанесли удар по промышленному объекту, чтобы сделать предупреждение своим врагам, - сказал Роухани. - Вражеские силы должны вынести урок из ситуации в Йемене и прекратить военные действия в регионе".

Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии является предупреждением со стороны народа Йемена в адрес тех, кто развязал войну, заявил президент Ирана Хасан Роухани, слова которого приводит телерадиокомпания IRIB.

Он добавил, что "войну начали не йеменцы, а Саудовская Аравия, ОАЭ и некоторые другие страны". "Вместо ложных обвинений [в адрес Ирана] надо учитывать силу народов, которые встают с колен", - добавил он.

При этом президент Исламской Республики подчеркнул, что иранская сторона не хочет, чтобы в регионе Персидского залива были военные столкновения.

В ночь на 14 сентября на нефтяные объекты Saudi Aramco в городе Абкаик на востоке королевства был нанесен удар. Атака вызвала возгорания в 13 местах, сообщил исполнительный директор компании Амин ан-Насер. По его словам, пожары удалось локализовать за семь часов. Атака привела к тому, что суточная добыча компании упала с 9,8 миллиона баррелей до 4,1 миллиона. Но уже вечером 17 сентября министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что добыча вернулась на прежний уровень.