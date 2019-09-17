Azercell объявляет прием на участие в Программе студенческой стипендии

Azercell Telekom, реализовавший ряд проектов, направленных на повышение уровня образования, создание новых возможностей для индивидуального и профессионального развития молодежи, объявляет Программу студенческой стипендии на 2020 год. В рамках этого проекта, который с 2009 года ежегодно проводится компанией с целью оказания поддержки студентам, более 180 молодых людей были удостоены звания стипендиата компании Azеrcell.

В Программе студенческой стипендии, проводимой под лозунгом «Создай цифровое будущее с Azercell», могут испытать свои силы студенты последних двух курсов. Претенденты пройдут трехэтапный процесс отбора. Студенты будут оценены по таким критериям, как академические знания, мировоззрение, интерес к науке, образованию и т.д.

Наряду с получением стипендии от Azercell в размере 200 AZN до конца учебного года, победители также получат возможность расширить свои знания в сфере телеком, ознакомиться с последними трендами цифрового мира, получить приглашение на корпоративные мероприятия компании, принять участие в различных обучательных программах и пройти курс стажировки.

Крайний срок приема заявок на участие в Программе студенческой стипендии Azercell 2020 года - 16 октября. Для участия в Программе стипендии необходимо отправить заполненную электронную анкету, скан-версию студенческого билета и Академической справки (транскрипт) на адрес электронной почты [email protected].

Не упустите возможность получить звание стипендиата Azercell в новом учебном году!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/company/career/development_oportunities/bursary2020/