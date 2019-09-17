Мехтиев, Усубов и Алескеров начали переговоры с будущим генсеком ОДКБ

Глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев встретился с находящейся в Баку с визитом делегацией во главе с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем. Об этом сообщает АзерТАдж.

На встрече принимали участие секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов и помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров.

Отметим, что ранее делегацию во главе со Станиславом Засем принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомним, что Беларусь выдвинула кандидатуру Станислава Зася на должность генерального секретаря ОДКБ. Он должен возглавить эту организацию с 1 января 2020 года.