Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове осадки не прогнозируются, юго-западный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 18-21, днем 27-31 тепла, в Баку ночью 19-21, днем 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 50-55%.
Синоптики прогнозируют завтра на Апшероне усиление ветра гилавар, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.
В регионах Азербайджана также без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозовые дожди. Утром местами туман. Порывистый западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла.