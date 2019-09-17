Автохулиган: «Пусть весь мат, обращенный к полиции, вернется мне самому»

«Меня остановил сотрудник дорожной полиции и составил протокол из-за отсутствия лицензии на такси. Когда я взял протокол и направился в сторону своей машины, я очень разгневался, и случилось помутнение разума. Я вернулся обратно и начал оскорблять сотрудника полиции», - сказал таксист, отмечая то, что страдает от онкологии и сахарного диабета.

Оскорбивший сотрудника дорожной полиции автохулиган раскаялся в своем поступке и попросил прощения. Видео с извинениями таксиста опубликовано в социальных сетях.

Он также пообещал найти того сотрудника полиции и лично извиниться перед ним.

«Пусть весь мат, обращенный к полиции, вернется мне самому. Я приношу извинения сотрудникам полиции», - сказал он.

Накануне соцсети взбудоражило видео с хамским поведением водителя такси, который в порыве возмущения набросился на сотрудника ГАИ и принялся его оскорблять. Видео было распространено на странице haqqin.az.