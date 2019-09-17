Саудовский кронпринц позвонил Путину

Президент России Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман Аль Сауд по телефону рассмотрели положение на глобальном рынке углеводородов, ход реализации сделки ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрено положение на глобальном рынке углеводородов, в том числе ход реализации договоренностей в формате "ОПЕК плюс". Выражен обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть", - говорится в сообщении.

Кроме того, затрагивались также вопросы подготовки планируемого визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию.