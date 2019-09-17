Участницы проходящего в Баку чемпионата мира по художественной гимнастике обратились к зрителям на азербайджанском языке.

Сильнейшие гимнастки мира передают болельщикам привет, а также произносят следующие фразы: «Баку, мы снова здесь!», «К соревнованиям готовы!», «Этот чемпионат очень важен для нас», «Поддержите нас аплодисментами», «Верим, что у нас все получится», «Путь на Олимпиаду лежит через Баку» и уже ставшую знаменитой «Спорт начинается с гимнастики».

Среди тех, кто произнес несколько слов на азербайджанском, многократная чемпионка мира Дина Аверина, ее сестра Арина Аверина и подруга по команде Екатерина Селезнева, а также призер чемпионата мира, израильтянка Линой Ашрам и другие известные спортсменки из таких стран, как Украина, Беларусь, Италия и других.

Отметим, что это уже не первый подобный флешмоб. Знаменитые гимнастки и на предыдущих крупных соревнованиях в Баку с удовольствием обращались к зрителям по-азербайджански.