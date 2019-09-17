В Губе автомобиль марки УАЗ, принадлежащий ОАО «Азеришыг» (госоператор энергосети) перевернулся и вылетел в овраг. В результате погибли два человека, еще двое получили серьезные ранения.

Согласно информации, на месте происшествия погибли Намик Рустамов и Захид Гурбанов. Водитель по имени Илькин и пассажир по имени Салех госпитализированы в Центральную районную больницу Губы.

В Минздраве отмечают, что, по оценкам врачей, состояние пострадавших оценивается как критическое.

Глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев подтвердил произошедшее, отметив, что инцидент расследуется: «Должностные лица нашего регионального офиса находятся в Губе, чтобы расследовать причины аварии. После расследования будет предоставлена дополнительная информация».