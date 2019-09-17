18 сентября – день двух гениев в Азербайджане

18 сентября 1885 года родились сразу два азербайджанских гения Узеир Гаджибеков и Муслим Магомаев, которые являются основоположниками азербайджанской классической музыки.

Родившиеся в один день и в год два великих азербайджанца имели поразительно схожие судьбы. Они оба с детства увлекались музыкой, участвовали в школьной музыкальной самодеятельности и играли в Закавказской учительской семинарии, где и завязалась их дружба, продлившаяся всю жизнь.

Узеир Гаджибеков и Муслим Магомаев даже породнились, женившись на сестрах Терегуловых. Было много общего и в творческой жизни двух гениев.

Так, после переезда в Баку Муслим Магомаев вошел в состав местной оперной труппы под руководством Гаджибекова сначала в качестве музыканта, позднее — дирижера и руководителя театра. Как известно, первую оперу в Азербайджане – «Лейли и Меджнун» написал Узеир Гаджибеков, однако немногие знают, что вслед за ним вторую оперу «Шах Исмаил» написал именно Муслим Магомаев.

За свою творческую жизнь Узеир Гаджибеков и Муслим Магомаев стали авторами десятков выдающихся произведений, навсегда вписав свои имена золотыми буквами в историю.