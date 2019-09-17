«Цифровая Сила» Азербайджана в Москве

Отдел информации 15:34

В сентябре в продажу в Москве поступили сразу две книги Урхана Сеидова – молодого эксперта по инновациям и стратегическим коммуникациям. Обе работы сразу получили высокую оценку российских экспертов. Специалисты подчеркнули важность этого труда не только для Азербайджана, но и для России. Руководитель исследовательской лаборатории инноваций и цифровых технологий Московской школы управления СКОЛКОВО Владимир Коровкин заявил, что "Новые технологии, появляющиеся и развивающиеся у нас на глазах, меняют повседневную жизнь людей, бизнес-модели корпораций и стратегии государственного управления. Книга Урхана Сеидова исследует многие важные вопросы, которые ставит цифровая трансформация перед управленцами всего мира и дает ответы, актуальные для социального и экономического развития Азербайджана, диверсификации его экономики, повышения качества жизни людей".

Согласно отзыву Андрея Коротаева, профессора Высшей школы экономики в Москве: «Многоуровневые контакты между государствами и народами, а также непосредственно между гражданами разных стран, в том числе с использованием современных интернет-технологий, раскрывающие немалый потенциал «мягкой силы», обусловливают высокую актуальность темы книги. Рассматривая с разных сторон возможности раскрыть потенциал «мягкой силы» и публичной дипломатии Азербайджанской Республики в современном цифровом обществе, данная книга имеет высокую значимость не только для Азербайджана, но и для России». Профессор Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы Наталья Дмитриева также подчеркнула актуальность темы: «Азербайджан в последнее время активно наращивает свою «мягкую силу», причем не только посредством интенсивного экономического роста, борьбы с коррупцией, соблюдения прав человека, но и формируя и четко формулируя ключевые ценности сильного политического лидера и мощного государства. Азербайджан, как и Россия, обладает древней, развитой и весьма интересной и привлекательной культурной основой. Азербайджан, вне всякого сомнения, является региональной культурной сверхдержавой, что дает ему возможность напрямую влиять на происходящие процессы как регионального масштаба, так и, опосредованно, на мировые процессы». Следует отметить, что в обеих книгах автор уделяет особое внимание опыту Азербайджана по двум направлениям: a) реализации концепции «Мягкой силы» (благодаря деятельности Фонда Гейдара Алиева, работе университета АДА, проведению различных международных мероприятий, например, Формулы-1, Бакинского Гуманитарного форума и т.д.); и b) в формировании инновационной экосистемы в стране (благодаря деятельности АСАН-хидмет, Министерства транспорта, коммуникаций и высоких технологий и других субъектов экосистемы).

В работах Урхана Сеидова также подчеркивается важность выстраивания отношений с общественностью посредством современных средств массовых коммуникаций и даются практические советы по реализации стратегических коммуникаций. В целом автор сумел с теоретической точки зрения описать и убедительно объяснить значимость и необходимость работы, проводимой правительством Азербайджана, и вывести формулу ее успеха, разработав новую концепцию «цифровой силы».