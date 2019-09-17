Иран предупредил США об ответных действиях

Иран в переданном США через Швейцарию послании отверг свою причастность к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и заявил, что даст ответ на любые действия против страны.

В тексте послания говорится, что «если против Ирана будут предприняты какие-либо меры, незамедлительно последует ответ», - передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию IRIB.

По данным телеканала Al Arabiya, Эр-Рияд планируют в среду провести пресс-конференцию, на которой представит доказательства, в частности, «использованное иранское оружие». «Минобороны проведет пресс-конференцию, во время которой будут представлены доказательства причастности Ирана к атаке на объекты Saudi Aramco», — сказано в сообщении.