Эльчин Надиров: «Я сказал Али Нагиеву, что Эльдар Махмудов требует у меня 50 тысяч долларов. Нагиев покачал головой»
Член Коллегии адвокатов Азербайджана Эльчин Надиров спустя почти 15 лет решил через haqqin.az назвать инициатора своего ареста и объяснить, чем он был вызван.
Э.Надиров, квалифицированный юрист, в советские годы работавший в Центральном комитете комсомола республики. Нынешний мэр Баку Эльдар Азизов, занимающий сейчас должность замминистра налогов Сахиб Алекперов и многие другие могут рассказать, как добросовестно и профессионально он всегда выполнял свои обязанности, утверждает он.
В первые же годы после обретения Азербайджаном независимости тогдашний министр экономического развития Фархад Алиев предложил ему должность начальника секретариата Министерства торговли. В связи с реорганизацией ведомства он был назначен руководителем юридического департамента Минэконоразвития.
«Вскоре после известных событий 2005 года, когда Фархада Алиева осудили по политическим, а затем и экономическим статьям, меня вызвали в МНБ. Как законопослушный гражданин я явился к следователю, и мне без лишних объяснений заявили, что меня задерживают. Я - юрист с большим стажем, знал, что это незаконно, но на все мои доводы получал один ответ – «приказали сверху». Решение о моем заключении принял тогдашний судья Насиминского района, а ныне судья Агсуинского района Фамиль Насибов. Без соблюдения элементарных юридических процедур мне зачитали приговор, инкриминировав махинации с приватизационными чека. Я в то время действительно был одним из 17 членов комиссии по приватизации, но никакой ответственности за процесс приватизации в республике на мне не было. Через своего адвоката обратился к главе государства и - буду ему благодарен до конца жизни, - рассмотрев мое обращение, он принял решение о моем освобождении.
Ко дню своего освобождения я уже знал, что распоряжение о моем аресте последовало от тогдашнего главы МНБ Эльдара Махмудова. Об этом мне прямо сказал следователь Надир Мустафаев, который продолжает, к сожалению, работать и поныне. Этот следователь требовал от меня 50 тысяч долларов, заявив, что сам Махмудов контролирует, чтобы я заплатил за свою свободу или сел в тюрьму.
До сих пор это у меня в голове не укладывается. С Эльдаром Махмудовым с 1995 года очень тесно общался, был в наилучших отношениях. Когда он остался без работы после ликвидации ОБХСС, именно я ему всячески содействовал, даже помогал. После назначения Махмудова министром нацбезопасности я одним из первых поздравил его с назначением. В дальнейшем мы не раз встречались на различных мероприятиях.
Представляете, какой был у меня шок, когда человек, которому я всегда помогал, считал своим другом, требует от меня 50 тысяч долларов. Единственный человек из расформированного МНБ, к которому я очень уважительно отношусь и буду относиться - это нынешний глава СГБ Али Нагиев. Тогда он был замом Махмудова и именно по его приказу с меня сняли наручники, в которых держали в камере, и затем перевели в приемлемую камеру. Когда я ему рассказал, что Эльдар Махмудов требует от меня 50 тысяч долларов, он только головой покачал. Ну а я на всю оставшуюся жизнь понял, что за подлый, коварный и жалкий человек Эльдар Махмудов.
Убежден, что Эльдар Махмудов должен понести наказание за все свои преступления - не только передо мной, но и перед всеми людьми, с загубленными им судьбами. Небеса не выдержали слезы матерей, и покарали его», - настаивает юрист Эльчин Надиров.