Эльчин Надиров: «Я сказал Али Нагиеву, что Эльдар Махмудов требует у меня 50 тысяч долларов. Нагиев покачал головой»

Алхас Исмайлов, собкор 15:43

Член Коллегии адвокатов Азербайджана Эльчин Надиров спустя почти 15 лет решил через haqqin.az назвать инициатора своего ареста и объяснить, чем он был вызван. Э.Надиров, квалифицированный юрист, в советские годы работавший в Центральном комитете комсомола республики. Нынешний мэр Баку Эльдар Азизов, занимающий сейчас должность замминистра налогов Сахиб Алекперов и многие другие могут рассказать, как добросовестно и профессионально он всегда выполнял свои обязанности, утверждает он. В первые же годы после обретения Азербайджаном независимости тогдашний министр экономического развития Фархад Алиев предложил ему должность начальника секретариата Министерства торговли. В связи с реорганизацией ведомства он был назначен руководителем юридического департамента Минэконоразвития.

«Вскоре после известных событий 2005 года, когда Фархада Алиева осудили по политическим, а затем и экономическим статьям, меня вызвали в МНБ. Как законопослушный гражданин я явился к следователю, и мне без лишних объяснений заявили, что меня задерживают. Я - юрист с большим стажем, знал, что это незаконно, но на все мои доводы получал один ответ – «приказали сверху». Решение о моем заключении принял тогдашний судья Насиминского района, а ныне судья Агсуинского района Фамиль Насибов. Без соблюдения элементарных юридических процедур мне зачитали приговор, инкриминировав махинации с приватизационными чека. Я в то время действительно был одним из 17 членов комиссии по приватизации, но никакой ответственности за процесс приватизации в республике на мне не было. Через своего адвоката обратился к главе государства и - буду ему благодарен до конца жизни, - рассмотрев мое обращение, он принял решение о моем освобождении. Ко дню своего освобождения я уже знал, что распоряжение о моем аресте последовало от тогдашнего главы МНБ Эльдара Махмудова. Об этом мне прямо сказал следователь Надир Мустафаев, который продолжает, к сожалению, работать и поныне. Этот следователь требовал от меня 50 тысяч долларов, заявив, что сам Махмудов контролирует, чтобы я заплатил за свою свободу или сел в тюрьму.