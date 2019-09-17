В Азербайджане наказали недобросовестных судей

В Азербайджане шесть судей привлечены к дисциплинарной ответственности в связи с грубыми нарушениями закона и созданием условий, способствующих коррупции, затягиванием судебного процесса и другими негативными фактами. Об этом было сказано на заседании Судебно-правового совета, сообщает Report.

В частности, было принято решение об освобождении от должности судьи Бардинского районного суда Сейфали Сейфуллаева и переводе его на другую работу. Также принято решение расследовать на местах деятельность судей, допустивших серьезные проступки.