В Дагестане задержали сторонника ИГИЛ с бомбой видео
В Дагестане правоохранители задержали боевика, готовившего теракт. Как сообщили ТАСС в информцентре НАК, мужчину задержали при попытке забрать из тайника мощное самодельное взрывное устройство.
На видео запечатлено, как мужчина пытается изъять из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.
По информации ФСБ, задержанный является сторонником террористической организации «Исламское государство».
Предполагается, что подозреваемый гражданин России, 2000 года рождения, готовил теракт против сотрудников силовых ведомств и органов власти республики.