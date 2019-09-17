Гурбан Гурбанов о любви к испанскому футболу: «Чаще всего смотрю Ла Лигу и игры сборной Испании»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов и испанский футболист азербайджанской команды Мичел провели пресс-конференцию на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, где завтра состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы с испанской «Севильей».

«То, что такая команда, как «Севилья», приехала в Баку, отрадно для нас всех, - говорит Гурбан Гурбанов, - Мы около года не играли против таких клубов. Завтра ожидаю хорошую игру. Будем бороться.

«Севилья» достойна играть в группе Лиги чемпионов. Но, несмотря на силу соперника, мы играем у себя. Постараемся сыграть как можно лучше, показать то, что задумали. Верим, что сможем добиться хорошего результата.

Махир Эмрели завтра играть не будет. Узнавал ли я что-то о «Севилье» у того же Мичела? Нет, в этом нет необходимости. «Севилью» мы знаем.

Лично с главным тренером «Севильи» Хуленом Лопетеги не знаком. Он работал в сборной Испании, в «Реале». Это уже говорит обо всем. Уважаю его и ценю как тренера. Он прививает команде испанский стиль игры. У меня большой интерес к испанскому футболу. Больше всего смотрю матчи Ла Лиги и игры сборной Испании.

Выделить кого-то из игроков «Севильи»? Всех и не перечислить. Можно назвать весь состав. Чичарито, Банега, Навас…

«Севилья» серьезно готовится к игре с нами. Это видно по их заявлениям. Расслабления у них быть не может. В целом не думаю, что кто-то будет играть расслабленно на групповом этапе, особенно испанцы».

«Играть против такой команды, как «Севилья» очень приятно, - говорит Мичел. - В конце прошлого сезона они сменили главного тренера, много новых сильных игроков появилось. Но мы постараемся добиться хорошего результата.

Для меня это особенная игра. Да и в целом играть в Лиге Европы – особое ощущение. Постараемся получить удовольствие и порадовать болельщиков.

Обсуждали ли мы с испанскими футболистами «Карабаха» предстоящий матч? Три дня назад у нас была важная игра в чемпионате против «Нефтчи». Мы настраивались на нее. Потом отдохнули. Сегодня на базе будет время поговорить о Севилье.

В «Хетафе» я играл вместе с Серхио Эскудеро. О предстоящей игре пока с ним не говорил. Наверное, завтра пообщаемся».