Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:30

Атака стратегических объектов Саудовской Аравии как-то отодвинула на второй план прошедшие в понедельник в Анкаре российско-турецкие переговоры. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос завершения подготовки межправительственного соглашения о расчетах, отметив, что это результат совместной работы и этой проблематике стоит уделить должное внимание. Почему Путин в ходе и без того сложных переговоров сделал ударение на эту тему, и почему именно он поднял данный вопрос? Ведь на переговорах обсуждались важнейшие для двух стран политические (одна Сирия чего стоит) и экономические (достаточно отметить газопровод «Турецкий поток» и атомную электростанцию Аккую) вопросы. Детальное обсуждение каждого из этих вопросов уже стоит отдельных встреч президентов. А причины, по которым главы государств намерены снизить давление американской валюты на местные рынки, тоже известны. Слишком уж доллар сильно трясет как курс их национальных валют (рубля и лиры), так и экономику в целом.

Еще в июле этого года сообщалось, что проект межправительственного соглашения о расчетах и платежах, в том числе в нацвалютах, готов, и его рассматривают профильные ведомства России и Турции. Как сообщал тогда глава Минэнерго Александр Новак, стороны поддерживают увеличение доли расчетов за товары и услуги в нацвалютах. "Эта доля сегодня составляет уже 34%", - отметил Новак на заседании двусторонней межправкомиссии, сопредседателем которой он является, Турция занимает шестое место в списке ключевых торговых партнеров России, товарооборот между двумя странами составил в 2018 году 25,5 млрд долларов, а по итогам пяти месяцев с начала текущего года этот показатель достиг 10 млрд долларов. "Цель - увеличить товарооборот до $100 млрд. Кроме традиционных сфер кооперации - сельского хозяйства, металлургии, автомобилестроения, строительства - видим значительный потенциал в таких отраслях, как космос, фармацевтика, цифровые технологии", - подчеркнул Новак. Министр привел Турцию в пример как страну, с которой Россия развивает расчеты в национальных валютах. Эта задача в последние годы стала для российских властей одной из первоочередных на фоне западных санкций и постоянно возникающих проблем с расчетами в долларах. В июне Россия подписала с Китаем межправсоглашение о расчетах и платежах в нацвалютах. Теперь очередь за Анкарой, которая является крупным потребителем российского газа, поставщиком овощей и фруктов в Россию, а в последнее время налаживается военно-техническое сотрудничество двух стран. И все это сулит большие выгоды для российской стороны.