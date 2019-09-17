Путин торопит Эрдогана наш комментарий
Атака стратегических объектов Саудовской Аравии как-то отодвинула на второй план прошедшие в понедельник в Анкаре российско-турецкие переговоры. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос завершения подготовки межправительственного соглашения о расчетах, отметив, что это результат совместной работы и этой проблематике стоит уделить должное внимание.
Почему Путин в ходе и без того сложных переговоров сделал ударение на эту тему, и почему именно он поднял данный вопрос? Ведь на переговорах обсуждались важнейшие для двух стран политические (одна Сирия чего стоит) и экономические (достаточно отметить газопровод «Турецкий поток» и атомную электростанцию Аккую) вопросы. Детальное обсуждение каждого из этих вопросов уже стоит отдельных встреч президентов. А причины, по которым главы государств намерены снизить давление американской валюты на местные рынки, тоже известны. Слишком уж доллар сильно трясет как курс их национальных валют (рубля и лиры), так и экономику в целом.
Еще в июле этого года сообщалось, что проект межправительственного соглашения о расчетах и платежах, в том числе в нацвалютах, готов, и его рассматривают профильные ведомства России и Турции. Как сообщал тогда глава Минэнерго Александр Новак, стороны поддерживают увеличение доли расчетов за товары и услуги в нацвалютах. "Эта доля сегодня составляет уже 34%", - отметил Новак на заседании двусторонней межправкомиссии, сопредседателем которой он является,
Турция занимает шестое место в списке ключевых торговых партнеров России, товарооборот между двумя странами составил в 2018 году 25,5 млрд долларов, а по итогам пяти месяцев с начала текущего года этот показатель достиг 10 млрд долларов. "Цель - увеличить товарооборот до $100 млрд. Кроме традиционных сфер кооперации - сельского хозяйства, металлургии, автомобилестроения, строительства - видим значительный потенциал в таких отраслях, как космос, фармацевтика, цифровые технологии", - подчеркнул Новак.
Министр привел Турцию в пример как страну, с которой Россия развивает расчеты в национальных валютах. Эта задача в последние годы стала для российских властей одной из первоочередных на фоне западных санкций и постоянно возникающих проблем с расчетами в долларах. В июне Россия подписала с Китаем межправсоглашение о расчетах и платежах в нацвалютах. Теперь очередь за Анкарой, которая является крупным потребителем российского газа, поставщиком овощей и фруктов в Россию, а в последнее время налаживается военно-техническое сотрудничество двух стран. И все это сулит большие выгоды для российской стороны.
В то же время, как отметил Путин, в 2019 году ожидается снижение товарооборота между Россией и Турцией, в частности, из-за ряда ограничений в отношении российской продукции с турецкой стороны. При этом глава государства заявил о том, что в начале сентября правительству Турции был передан проект межправсоглашения о расчетах в национальных валютах, заявив о необходимости оперативной реакции на проделанную работу по данному вопросу. По итогам прошлого года стороны добились значительных результатов в товарообороте, объем которого составил 25 млрд долларов. Но корректировка, к сожалению, есть в этом году.
По словам Путина, это в том числе произошло за счет определенных ограничительных мер со стороны турецких партнеров на продукцию российской металлургической и химической промышленности, имея в виду удобрения. Он попросил турецких друзей обратить на это внимание и уделить этому большее внимание в переговорах с российскими партнерами.
Проект межправсоглашения о расчетах в национальных валютах передан турецкой стороне, которая еще не проявила своей реакции. Поэтому российский лидер и просил как можно быстрее на него отреагировать. Тем более что это результат фактически совместной работы, и работа практически завершена. Ведь стороны, как уже отмечалось, намерены довести в ближайшее время объем двустороннего товарооборота до 100 млрд долларов, когда каждая «мелочь» может обернуться многомиллионными суммами.
Национальные валюты - это свобода от внешнего давления, монополии доллара, считает глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, который также возглавляет деловой совет ШОС. По его словам, в рамках ШОС переход на расчеты в национальных денежных единицах давно уже обсуждается, этот вопрос постоянно поднимается и в БРИКС. Отказ от доллара постепенно набирает силу по мере укрепления национальных экономик. Но в один момент доллар, конечно, не потеряет своих позиций, однако постепенно будет становиться пусть и очень важной, но одной из ряда валют для международных расчетов. Поэтому Москва и настроена на решительное снижение доли доллара во взаиморасчетах с партнерами, особенно крупными, в число которых входит и Анкара.