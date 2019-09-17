Глава Еврокомиссии призвал снова отложить Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал высокой угрозу «жесткого» Brexit, то есть выхода Британии из ЕС без соглашения.

На пленарной сессии Европарламента он призвал сделать все возможное для достижения ратифицированного соглашения об условиях «развода» до 19 октября.

Юнкер также напомнил, что в случае провала переговоров Британия может вновь отложить выход из ЕС при наличии веских оснований.

По его словам, при наличии причин и цели Европарламент поддержит продление сроков, оговоренных статьей 50 Лиссабонского договора.

Глава ЕК также указал, что упорядоченный Brexit будет более выгодным и для самого Лондона, а не только для Брюсселя.