Герой Второй мировой сыграл свадьбу с мужчиной
Герой Второй мировой Войны 96-летний Джордж Монтегю сыграл свадьбу с возлюбленным мужчиной после десятков лет утаивания своей ориентации, сообщает The Mirror.
В 1997 году в возрасте 73 лет Монтегю встретил своего нынешнего супруга Сомчая и раскрыл свою ориентацию. Спустя 18 лет отношений Монтегю и Сомчай зарегистрировали свой брак официально. До этого мужчина 21 год прожил в браке с женщиной, с которой у него трое детей. По словам женщины, она всегда знала, что ее супруг гей, но решила, что "лучше будет замужем за геем, чем останется одинокой".
Теперь герой войны ежегодно принимает участие гей-парадах, называет себя «самым старым геем в деревне». Монтегю обещает дожить до 100 лет, чтобы радоваться своей ориентации и "кричать об этом с крыш".