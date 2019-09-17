Трамп усилил санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился "существенно" расширить санкции против Ирана.

"Я поручил министру финансов значительно увеличить санкции против Ирана!" - написал Трамп в Twitter, не приводя подробностей.

Ранее США обвинили Тегеран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

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