Трамп усилил санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился "существенно" расширить санкции против Ирана.
I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019
"Я поручил министру финансов значительно увеличить санкции против Ирана!" - написал Трамп в Twitter, не приводя подробностей.
Ранее США обвинили Тегеран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.