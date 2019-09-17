Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал на одном из командно-наблюдательных пунктов широкомасштабных учений. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

После заслушивания докладов командующих видами и родами войск, командиров воинских объединений и соединений, а также других должностных лиц были уточнены соответствующие задачи по применению сил и средств на местности. Рекогносцировка местности была проведена и на других учебных точках.

Министр обороны посетил пункты, созданные в полевых условиях на местности, учебные точки на различных полигонах, дал соответствующие указания в связи с точным выполнением распоряжений.