В Стамбуле в непосредственной близости к аэропорту Сабиха Гекчен произошел взрыв и пожар на заводе по производству кожаных изделий, принадлежащем компании Ema Chemical Systems-Huntsmann, сообщает информиздание Ensonhaber.

Согласно информации, возгорание произошло на складе полиэфирных материалов. Огонь быстро распространился со склада на другие помещения фабрики. На месте происшествия работают более 50 пожарных расчетов.

Отмечается, что полностью пожар под контроль взять пока не удалось. Район происшествия оцеплен полицией. Телеканал NTV сообщил о нескольких пострадавших.