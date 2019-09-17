На Национальной гимнастической арене в Баку, где в эти дни проходит чемпионат мира по художественной гимнастике, состоялся благотворительный аукцион.

Посол чемпионата мира, знаменитая в прошлом российская гимнастка Яна Батыршина выставила на продажу свою ленту, с которой она становилась чемпионкой Европы в 1997 году, и футболку, на которой изображена сама спортсменка с той самой лентой.

Начальная цена за ленту была равна 100 евро. Конечную сумму назвала главный тренер сборной Азербайджана Мариана Василева. Она заплатила за предмет 2500 евро, но доставшуюся ей ленту тут же вернула истинной владелице. Красивый жест наставницы, и Яна Батыршина не рассталась с дорогим для нее предметом, с которым она завоевала единственное в своей карьере европейское золото.

Торги за майку начались с 10 манатов. В результате ее приобрел родитель одной из юных гимнасток, заплатив 100 манатов.