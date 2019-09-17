В Казахстане новый глава МИД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Мухтара Тлеуберди главой Министерства иностранных дел страны.

«Назначить Тлеуберди Мухтара Бескенулы министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», – говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента, пишет российская газета «Взгляд».

По данным открытых источников, Тлеуберди родился в 1968 году, в 1990 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова. Позже был послом Казахстана в Малайзии, Индонезии, Брунее, Швейцарии, Ватикане. С 2016 года занимал пост первого заместителя министра иностранных дел Казахстана.

Также сообщается, что Бейбут Атамкулов, возглавлявший МИД Казахстана, назначен министром индустрии и инфраструктурного развития страны.